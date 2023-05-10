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Аналитики сообщили о подорожании бытовой техники на 12%

Аналитики сообщили о подорожании бытовой техники на 12%. Причина — ужесточение контроля поставок электроники со стороны правительства Казахстана. Из-за этого российским дистрибьюторам приходится менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

В свою очередь коммерческий директор маркетплейса Holodilnik.ru Алексей Погудалов заявил, что решение Казахстана перекрыть параллельный импорт усложняет поставки из Узбекистана. В материале говорится, что из этих двух стран в Россию завозилась электроника Samsung, LG, Bosch, Electrolux и других брендов.

В России подорожали телевизоры

1 апреля в Казахстане заработала система импортируемых товаров в Россию. Замглавы МИДа республики Роман Василенко подчёркивал, что страна «не позволит использовать свою юрисдикцию для обхода антироссийских санкций».

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