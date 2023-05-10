На Дальнем Востоке арестовали пожелавшие уйти из российских вод суда

Компания «Сахалинская энергия», оператор проекта «Сахалин-2», добилась ареста четырех буксиров после того, как они заявили о приостановке договора фрахта и пожелали уйти из российских вод. Об этом со ссылкой на документы суда «Коммерсантъ».

Суда «Свицер Анива», «Свицер Сахалин», «Свицер Буссе» и «Свицер Корсаков» принадлежат нидерландской компании Svitzer Sakhalin B.V., структуре крупнейшего контейнерного оператора Maersk. ООО «Свицер Сахалин Терминал Тоуэдж», российская структура Svitzer, назвало форс-мажором требование головной компании в течение недели покинуть проект.

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Российскую компании поставили в известность о новых обстоятельствах 17 апреля, но на следующий день та выдвинула контраргументы. В «Сахалинской энергии» указали, что санкции Евросоюза работе судов не мешают, а в договоре было указано, что формат арендных платежей исключает для ответчика возможность ссылаться на обстоятельства форс-мажора.

После того Svitzer направила в порт Корсаков запрос о прекращении свидетельства о плавании буксиров, оператор «Сахалина-2» подал в суд, и тот постановил наложить арест на буксиры. Причиной такого решения стала возможность «колоссальных убытков» и создания угрозы производственной деятельности.

В качестве временной меры имущество передано на хранение, но «Сахалинская энергия» должна до 18 мая подать иск об оспаривании отказа исполнять договор. Как пояснил руководитель юридической фирмы Navicus.Law Константин Краснокутский, на арест возможное отсутствие иска никак не повлияет, отменены будут только обеспечительные меры.

Если суд поддержит российскую компанию, то она сможет пользоваться буксирами до истечения срока контракта. В противном случае суда придется вернуть. Юристы также не исключают, что в рамках взыскания убытков буксиры позднее могут продать.