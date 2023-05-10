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Аналитик рассказал о национализации швейцарских активов Россией

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал о том, в каком случае Россия может национализировать активы Швейцарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аналитик рассказал о национализации швейцарских активов Россией
© globallookpress.com

По словам аналитика, в России продолжают работать несколько крупных швейцарских компаний, и их активы могут быть национализированы в виде ответной меры, если деньги ЦБ РФ будут направлены на восстановление Украины.

«В ответ на действия Швейцарии власти России могут национализировать активы швейцарских компаний в России. Так, в России продолжают действовать АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и ООО "Ю Би Эс Банк". Оба банка – в перечне российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями и долями, составляющими их уставные капиталы», – заявил Осадчий.

Ранее в Швейцарии допустили использование средств ЦБ России для восстановления Украины.

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