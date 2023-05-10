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Suzuki решила остаться на российском рынке

Об этом в ходе дилерской конференции автопроизводителя сообщила операционный директор российского представительства марки Ирина Зеленцова. Топ-менеджер заявила, что в нынешних условиях руководство приняло решение сохранить бренд Suzuki на рынках России, Казахстана и Белоруссии. При этом компании в 2023 году придется провести адаптацию сотрудников, а также найти новые стороны развития.

Suzuki решила остаться на российском рынке
© motor.ru

Компания Suzuki уже около года не импортирует автомобили в России. При этом бренд продолжает поставлять запчасти и поддерживать гарантийные обязательства для своих клиентов. В то же время часть бывших дилеров марки уже давно продает машины других брендов.

Ирина Зеленцова сообщила, что в 2023 году Suzuki сфокусирует свое внимание на клиентах из России, Казахстана и Белоруссии. При этом топ-менеджер не сообщила, возобновит ли японская компания продажи своего модельного ряда в нашей стране.

В начале апреля российские дилеры привезли кроссоверы Suzuki S-Presso. Компактные праворульные автомобили оценили в 1,3 миллиона рублей.

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