США отдадут средства основателя телеканала «Царьград» Украине

Малофеев с 2014 года находится под американскими санкциями, а в 2022 году ограничения против него были расширены. 2 февраля 2023 года суд разрешил Минюсту США конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, принадлежащие бизнесмену и хранящиеся на счетах в Sunflower Bank. Министерство отмечало, что Малофеев нарушал введенные против него санкции и продолжал организовывать в Европе работу СМИ прокремлевской направленности.