Финляндия перестала импортировать СПГ из России

Финская государственная энергетическая компания Gasum перестала забирать грузы сжиженного природного газа (СПГ) с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк», предназначающиеся ей по контракту, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.

Один из двух танкеров компании Coral Energice в последний раз посещал порт Высоцк 24 апреля и покинул его без груза. Последнюю партию СПГ он забрал 12 апреля. Другое судно Gasum — Coral Energy — и вовсе не заходило в порт больше месяца, с 4 апреля. Ранее оба танкера перевозили из России по несколько партий ежемесячно. Первый забирал в общей сложности 17,46 тысячи кубометров, второй — 14,2 тысячи.

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Трубопроводный импорт газа из России финский энергогигант прекратил в мае 2022 года, после того как Финляндия отказалась платить за него в рублях. Однако Gasum продолжала получать СПГ из Высоцка по долгосрочному контракту с «Газпром экспортом» — он осуществляет экспорт газа для НОВАТЭКа, который выступает производителем. Поставки оплачивались в евро, так как указ президента о расчетах в рублях не касается контрактов по СПГ.

В марте Gasum заявила, что ее контракт с «Газпром экспортом» подписан до начала боевых действий на Украине и рассчитан на период до 2031 года. В компании подчеркнули, что не намерены прекращать импорт добровольно из-за возможных последствий — соглашение заключено по принципу «бери или плати», и российский поставщик сможет требовать возмещения убытков в случае прекращения закупок.

В Gasum и НОВАТЭКе не ответили на запрос газеты по поводу прекращения поставок, а представители «Газпрома» от комментариев отказались.