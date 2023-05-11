Продавцы Wildberries устроили новую забастовку

Продавцы маркетплейса Wildberries устроили новую забастовку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© lenta.ru

Отмечается, что люди пришли к офису компании, который находится в московском бизнес-центре «Демидов». По их словам, ночью маркетплейс произвел списание на сотни миллионов рублей из-за новых рекламных правил. Однако руководство Wildberries заявило, что о новых забастовках ничего не знает.

Кроме того, представители маркетплейса объяснили, что никаких операций по списанию денег не производили, а лишь выставили счета сотрудникам, которые воспользовались услугами мошенников, чтобы не платить за рекламу.