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Продавцы Wildberries устроили новую забастовку

Продавцы маркетплейса Wildberries устроили новую забастовку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Продавцы Wildberries устроили новую забастовку
© lenta.ru

Отмечается, что люди пришли к офису компании, который находится в московском бизнес-центре «Демидов». По их словам, ночью маркетплейс произвел списание на сотни миллионов рублей из-за новых рекламных правил. Однако руководство Wildberries заявило, что о новых забастовках ничего не знает.

Кроме того, представители маркетплейса объяснили, что никаких операций по списанию денег не производили, а лишь выставили счета сотрудникам, которые воспользовались услугами мошенников, чтобы не платить за рекламу.

Ранее руководство маркетплейса Wildberries разоблачило схему обмана, использовавшуюся сотрудниками. В компании заявили, что в схеме участвовали около 300 работников, которые обратились за помощью к мошенникам, создавшим специальный бот в Telegram. По нему продавцы пользовались услугами рекламы, не оплачивая их. В маркетплейсе заявили о намерении взыскать с сотрудников стоимость продвижения в полном объеме.

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