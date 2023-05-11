Налоговая служба США потребовала от криптобиржи FTX $44 млрд

Налоговая служба США (IRS) подала иски на общую сумму почти 44 миллиарда долларов против обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и ее аффилированных лиц. Соответствующая информация опубликована на сайте юридической компании Kroll.

Согласно документам от 27 и 28 апреля, всего IRS выдвинула 45 требований к компаниям, связанным с FTX, в том числе West Realm Shires (юридическое лицо платформы FTX.US), Ledger Holdings (материнская компания LedgerX и LedgerPrime), Blockfolio и другим. Самые крупные иски на суммы 20,4 миллиарда и 7,9 миллиарда долларов получила Alameda Research LLC, еще два требования на общую сумму 9,5 миллиарда адресованы Alameda Research Holdings Inc.

Требования были оформлены с так называемым административным приоритетом, что дает искам IRS преимущество перед претензиями других кредиторов в деле о банкротстве. Как сообщает портал CoinDesk, представитель налогового агентства никак не прокомментировал иски и заявил, что федеральный закон США запрещает IRS подтверждать или опровергать любую информацию по делам налогоплательщиков.