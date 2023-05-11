Кремль прокомментировал конфискацию активов Малофеева в США

Конфискация активов основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева и передача их Украине прежде всего ударит бумерангом по самим США и подорвет доверие к ним. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные решения (передача активов Малофеева Украине - прим. ТАСС), конечно, бьют по ним самим бумерангом", - сказал представитель Кремля.

"Это не что иное, как посягательство на совершенно святое для США право собственности. Это подрывает доверие [к ним]", - добавил он.

Отвечая на вопрос, планирует ли РФ отвечать на действия США, Песков отметил, что Россия будет искать "нелинейные, нестандартные варианты ответа".

"В любом случае без взаимности такие шаги, конечно, нельзя оставлять", - подчеркнул он.

"В обычных условиях это [конфискация активов] могло бы быть и должно было бы быть предметом для судебного разбирательства, с абсолютно железобетонными перспективами выиграть это разбирательство", - сказал представитель Кремля.