В бывших российских активах Freedom Holding сменилось руководство

В бывших российских активах Freedom Holding Corp. сменилось руководство. Сергей Носов, руководивший банком группы, назначен главой «Цифра брокера», а зампред правления Игорь Пучков возглавил «Цифра банк», говорится в сообщении пресс-службы «Цифра брокер».

«Обе кандидатуры согласованы Банком России», — отмечается в заявлении.

В текущем году казахстанский Freedom Holding продал свои российские активы топ-менеджеру Максиму Повалишину. Речь идет об инвесткомпании «Фридом Финанс» и банке «Фридом Финанс». Сумма сделки составила 140 миллионов долларов.

После этого компании приняли решение о проведении ребрендинга — ИК «Фридом Финанс» стала «Цифра брокером», а банк «Фридом Финанс» – «Цифра банком».

Подчеркивается, что руководители продолжат заниматься реализацией задач по построению цифровой экосистемы, развитию российского рынка и выстраиванию партнерских отношений с компаниями из дружественных юрисдикций.