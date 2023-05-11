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Бизнесмен Илон Маск заявил об уходе с поста гендиректора Twitter

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что планирует покинуть пост гендиректора сети микроблогов Twitter. Он добавил, что освободит кабинет в течение шести недель, пишут «Известия».

Бизнесмен Илон Маск заявил об уходе с поста гендиректора Twitter
© globallookpress.com

Маск пояснил, что после долгих поисков нашел подходящую кандидатуру на этот важный пост.

По его словам, руководителем соцсети станет действующий исполнительный председатель и технический директор по надзору за продукцией, программным обеспечением и системами.

Ранее предприниматель Стив Возняк, соучредитель компании Apple, сообщил, что полностью разочаровался в Илоне Маске и его автомобилях Tesla.

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