Бизнесмен Илон Маск заявил об уходе с поста гендиректора Twitter

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что планирует покинуть пост гендиректора сети микроблогов Twitter. Он добавил, что освободит кабинет в течение шести недель, пишут «Известия».

Маск пояснил, что после долгих поисков нашел подходящую кандидатуру на этот важный пост.

По его словам, руководителем соцсети станет действующий исполнительный председатель и технический директор по надзору за продукцией, программным обеспечением и системами.