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WSJ узнала имя возможной преемницы Маска на посту гендиректора Twitter

Руководитель отдела продаж рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино может стать новым генеральным директором Twitter (заблокирован в РФ) вместо Илона Маска. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

СМИ узнали имя нового гендиректора Twitter
© globallookpress.com

По словам собеседников издания, Яккарино сейчас ведет переговоры с руководством Twitter о том, чтобы стать новым главой компании. Топ-менеджер работает в NBCUniversal более 10 лет. Среди ее заслуг — запуск стримингового сервиса Peacock с поддержкой рекламы.

Илон Маск заявил об уходе с поста гендиректора Twitter

Ранее Илон Маск заявил, что намерен в течение шести недель покинуть пост гендиректора Twitter, так как нашел новую кандидатуру на эту должность. Имя преемницы он не назвал.

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