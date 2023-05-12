СМИ узнали имя нового гендиректора Twitter

Руководитель отдела продаж рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино может стать новым генеральным директором Twitter (заблокирован в РФ) вместо Илона Маска. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Яккарино сейчас ведет переговоры с руководством Twitter о том, чтобы стать новым главой компании. Топ-менеджер работает в NBCUniversal более 10 лет. Среди ее заслуг — запуск стримингового сервиса Peacock с поддержкой рекламы.