Миллиардер Клячин может лишиться компании Azimut Hotels

Замоскворецкий районный суд 10 мая поручил обратить взыскание на акции гостиничной компании Azimut Hotels, принадлежащей миллиардеру Александру Клячину, написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

По их словам, решение принято в рамках иска заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании "Русь-ойл". Соответчиками по делу, согласно информации на сайте Мосгорсуда, выступают Клячин и бизнесмен Алексей Хотин. По данным пресс-службы суда, с последнего решено взыскать 192,1 миллиарда рублей.

Клячин в сообщении суда не упоминается. Но, по словам источников издания, указанная сумма взыскана с обоих поскольку в рамках этого дела суд мог признать бенефициаром "Русь-ойла" не только Хотина, но и Клячина – со всеми вытекающими последствиями.

Как следует из документов, Замоскворецкий районный суд еще в апреле наложил обеспечительные меры на доли ООО "Азимут хотелс кампани", ООО "Азимут групп" и еще нескольких юрлиц, связанных с одноименной сетью. В материалах также сказано, что арестованы и другие компании Клячина, например УК "Охотный Ряд" (гостиница "Метрополь") и ООО "Вестимо", которому принадлежат фирмы, владеющие проектами девелоперской компании KR Properties на Кузнецком Мосту, в Столярном переулке, на Ленинградском проспекте в Москве.