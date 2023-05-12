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Венгрия потребовала от Украины исключить банк ОТР из списка спонсоров войны

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выступил с требованием в адрес Украины исключить венгерский банк ОТР из списка «международных спонсоров войны», в который Киев ранее включил его в связи с продолжением работы в России.

Венгрия потребовала от Украины исключить банк ОТР из списка спонсоров войны
© globallookpress.com

Он назвал нахождение финансовой организации в данном списке неприемлемым и подчеркнул, что деятельность крупнейшего банка страны полностью соответствует как национальным, так и международным законам. По словам главы МИД, Венгрия итак находится в непростой экономический ситуации в связи с санкциями Запада против России, а нахождение ОТР в черном списке Украины еще больше осложняет возможность Будапешта оказывать помощь Киеву.

Ранее Сийярто опроверг предположения СМИ и некоторых экспертов о том, что долгосрочные соглашения о поставках газа из России оказались в настоящее время невыгодными для Будапешта в связи с уменьшением рыночных цен на топливо. Он отметил, что контракт с «Газпромом» составлен таким образом, что зафиксированная в нем цена определенным образом привязана к рынку.

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