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Зеленский ввел еще один пакет санкций против компаний России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в пятницу еще один пакет санкций против российских компаний. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале Зеленского.

Зеленский ввел еще один пакет санкций против компаний России
© ТАСС

"Еще один санкционный пакет на сегодняшний день. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов", - написал глава украинского государства.

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При этом он отметил, что в пакет ограничений вошли компании, связанные с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком и другими подсанкционными лицами - "учредителями, руководителями, бенефициарами пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины".

Из указа Зеленского, опубликованного на официальном сайте, следует, что санкции ввели сроком на 10 лет в отношении 212 юридических лиц и 37 физических лиц - граждан РФ, Украины, Великобритании, Германии, Кипра, Латвии. Среди юридических лиц - 104 российские компании, две белорусские (ОАО "Завод Промбурвод", ОАО "Бобруйский машиностроительный завод"), кипрские офшоры, компании из Австрии, Белиза, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Люксембурга, США, Швейцарии.

Санкции в том числе введены в отношении российских авиапредприятий: "Волга-Днепр", самарского авиационного завода "Авиакор", авиакомпании "Эйрбриджкарго". Также рестрикции были введены против компаний, связанных с морскими перевозками и портовой инфраструктурой, в том числе Универсальной морской компании, Багаевского водного терминала, "Речмортранса".

Под санкциями оказались и производители полимеров и труб, каучука: Ефремовский завод синтетического каучука", научно-производственное предприятие "Полипластик", казанский завод полимерных труб "Оргсинтез", АО "Группа ГМС". Среди подсанкционных есть крымские и севастопольские компании, в частности Бахчисарайский консервный завод, "Севэнергосбыт", "Севастопольэнерго".

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