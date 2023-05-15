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Мошенники присылали сотрудникам Сбербанка "приглашения в военкомат"

Крупная фишинговая атака была предотвращена службой кибербезопасности Сбербанка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для "уточнения персональных данных". В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) - "мобилизационное предписание". При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры", - сообщили в банке.

Там также пояснили, что мошенники вновь используют актуальную для общества информационную повестку. В этом случае фишинговая рассылка "от военкоматов" - это фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему - подписание президентом РФ указа "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году". В банке отметили, что подобной фишинговой атаке могут быть подвергнуты другие организации или частные лица.

"Мы зафиксировали целенаправленную фишинговую атаку на Сбербанк. Эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, чти слова приводятся в сообщении.

"Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения", - добавил он.

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