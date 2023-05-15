"Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для "уточнения персональных данных". В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) - "мобилизационное предписание". При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры", - сообщили в банке.

Там также пояснили, что мошенники вновь используют актуальную для общества информационную повестку. В этом случае фишинговая рассылка "от военкоматов" - это фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему - подписание президентом РФ указа "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году". В банке отметили, что подобной фишинговой атаке могут быть подвергнуты другие организации или частные лица.