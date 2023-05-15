Сбер запустил новое платежное решение для оплаты по QR-коду

Сбер предоставил клиентам возможность выбрать метод оплаты по QR — отсканировав код, покупатель может самостоятельно решить, как платить — со SberPay или через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба компании.

© Газета.ru

«Если покупатель выбрал SberPay, он попадет в приложение СберБанк Онлайн и продолжит оплату там. За покупку со SberPay клиент получит бонусы СберСпасибо, как при обычной оплате картой. Выбрав Систему быстрых платежей, покупатель сам определит, в приложении какого банка, подключенного к СБП, завершить оплату», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Сбере подчеркивают, что объединение нескольких способов оплат в одном QR-коде — выгодное решение для бизнеса.

Оборот торговой точки увеличится, т.к. расплатиться смогут даже те клиенты, у которых нет с собой карты и наличных. Кассиру не придется переключаться между методами оплаты, поскольку на терминале сразу будет доступна как оплата картами, так и по QR-коду.

Покупателям тоже станет удобнее: они смогут выбрать наиболее комфортный способ оплаты по QR, продолжив покупку в приложении любого банка.

Еще одно преимущество решения — для подключения данного метода не нужно покупать отдельное оборудование, уточняют в компании. Все настройки будут сделаны удаленно со стороны Сбера на действующий терминал эквайринга. Все методы оплаты — и СБП, и SberPay, и карты — подключаются в одном решении.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых, выбор метода оплаты — новый этап эволюции платежных QR-кодов.

«Это универсальное решение: инновационное, удобное и выгодное и для предпринимателей, и для клиентов. Для нас важно, чтобы человек ушел из магазина с покупкой и Сбер предлагает разнообразные способы оплаты. Можно приложить к терминалу банковскую карту или смартфон, если у вас Android-устройство с NFC или iPhone с платежным стикером. Или совершить платеж по QR-коду — SberPay или СБП», — пояснил Дмитрий Малых.