«Магнит» запустит собственный маркетплейс

«Магнит» готовит к запуску новый проект под брендом «Магнит маркет». На нём можно будет заказать доставку в течение трёх часов не только продуктов питания, но и товаров для дома и дачи, косметики и средств для ухода, бытовой техники, аксессуаров для спорта и отдыха, мебель и многое другое. Об этом сообщают «Ведомости».

Заявку на регистрацию такого товарного знака ритейлер подал в апреле этого года. Он предполагает приоритет в категории товаров и услуг, включающих спортивный и туристический инвентарь, кухонную утварь и технику, медицинские изделия, одежду и мебель. Кроме того, в соцсетях уже появился рекламный ролик, в котором говорится о «современном маркетплейсе», в настоящее время он удалён.

В приложении «Магнит доставка» появились соответствующие новые категории, однако ассортимент товаров пока представлен лишь несколькими товарами, например носки, колготки в разделе «одежда и обувь» или раскладной стул в разделе «дачная и садовая мебель».

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет запуск собственного маркетплейса вполне логичным. У ритейлера уже есть подразделения, которые занимаются продажей непродовольственных товаров, например «Магнит косметик» и «Магнит аптека», а также собственная платформа, которая позволяет добавлять туда партнерские категории. Партнер Cross Insights Борис Овчинников сомневается, что «Магнит» допустит на свою площадку сторонних продавцов.