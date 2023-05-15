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Стала известна стоимость прямых перелетов из Москвы в Тбилиси

Российская авиакомпания «Азимут» запустила продажи авиабилетов на рейсы Москва-Тбилиси.

Стала известна стоимость прямых перелетов из Москвы в Тбилиси
© ТАСС

Это стало возможным после того, как власти Грузии предоставили ей разрешение на полеты с 17 мая. В данный момент билеты можно приобрести по цене от 17 148 рублей до 62 798 рублей.

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, который действовал с 2019 года. При этом премьер-министр Грузии оценил эту инициативу, как положительную.

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Ранее глава авиакомпании Georgian Airways также заявил, что прямые рейсы между Россией и Грузией могут возобновиться в ближайшее время.

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