Стала известна стоимость прямых перелетов из Москвы в Тбилиси
Российская авиакомпания «Азимут» запустила продажи авиабилетов на рейсы Москва-Тбилиси.
Это стало возможным после того, как власти Грузии предоставили ей разрешение на полеты с 17 мая. В данный момент билеты можно приобрести по цене от 17 148 рублей до 62 798 рублей.
Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, который действовал с 2019 года. При этом премьер-министр Грузии оценил эту инициативу, как положительную.
Ранее глава авиакомпании Georgian Airways также заявил, что прямые рейсы между Россией и Грузией могут возобновиться в ближайшее время.