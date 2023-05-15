Стала известна стоимость прямых перелетов из Москвы в Тбилиси

Российская авиакомпания «Азимут» запустила продажи авиабилетов на рейсы Москва-Тбилиси.

Это стало возможным после того, как власти Грузии предоставили ей разрешение на полеты с 17 мая. В данный момент билеты можно приобрести по цене от 17 148 рублей до 62 798 рублей.

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, который действовал с 2019 года. При этом премьер-министр Грузии оценил эту инициативу, как положительную.