Маска вызвали в суд по делу JP Morgan и Эпштейна

Власти Виргинских островов США направили судебную повестку предпринимателю и миллиардеру Илону Маску из-за иска против одного из крупнейших банков страны JP Morgan Chase, которого обвиняют в помощи финансисту Джеффри Эпштейну в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Маска вызвали в суд, поскольку Эпштейн «мог ссылаться или пытался ссылаться» на бизнесмена при взаимодействии с банком. Власти островов в ходатайстве сообщили, что пробовали выйти на контакт с самим Маском и его представителем, но не получили ответ.

В марте генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона вызвали в суд из-за помощи Эпштейну. Банк обвиняют в извлечении выгоды из «торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации», однако организация называет эти заявления необоснованными.