Япония планирует увеличить поставки российского газа

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония не вышла из проекта «Новатэка» «Арктик СПГ 2». Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Марин уточнил, что Япония увеличит поставки российского газа через «Арктик СПГ 2» на 2 миллиона тонн в год. Если планы удастся осуществить, то это произойдет к 2026 году. Он напомнил, что консорциум в составе Mitsui & Co и японской национальной компании по нефти и металлам JOGMEC сохранили долю в 10 процентов в «Арктик СПГ 2».
Однако, как стало известно, Токио заморозил новые инвестиции в проект с марта 2022 года из-за финансовых санкций.
«Проект работает, но пока не приступил к производству СПГ, первая линия должна быть запущена к концу текущего года, а вторая и третья — в 2024 и 2026 годах. Если все пойдет по плану, то Япония добавит еще около 2 миллионов тонн СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России, то есть примерно в 9 процентов от общего объема импорта», — заключил генконсул.
В апреле Япония перестала соблюдать потолок цен на нефть. Она добилась исключения из потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, согласованного странами «Большой семерки» (G7).