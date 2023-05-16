Япония планирует увеличить поставки российского газа

«Проект работает, но пока не приступил к производству СПГ, первая линия должна быть запущена к концу текущего года, а вторая и третья — в 2024 и 2026 годах. Если все пойдет по плану, то Япония добавит еще около 2 миллионов тонн СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России, то есть примерно в 9 процентов от общего объема импорта», — заключил генконсул.