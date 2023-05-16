Сбер предложил другим банкам в аренду свои банкоматы

Новая услуга Сбера открывает другим банком возможность обезопасить свои сети банкоматов от рисков, связанных с использованием иностранного программного обеспечения. Новым этапом развития российского ИТ-гиганта стал выход на рынок услуг по сдаче в аренду банкоматов, рассказала Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка, на конференции «Современные решения для развития сети устройств самообслуживания».

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Причем управляющее программное обеспечение этих банкоматов будет исключительно отечественным. В них используется InterSphere —собственная разработка Сбера, на которой уже работает более 90% его банкоматной сети, насчитывающей около 49 тыс. устройств самообслуживания. InterSphere полностью управляет банкоматами и процессом их работы с наличными денежными средствами, а также может обеспечивать работу систем электронных очередей, электронных кассиров и депозитных машин.

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Импортозамещение программного обеспечения для банкоматов в нынешних условиях становится единственной гарантией защиты от ограничений и запретов, которые могут ввести иностранные разработчики.

Сбер предлагает арендовать банкоматы последних моделей с функций ресайклинга, которая позволяет замкнуть цикл приема и выдачи наличных средств и, таким образом оптимизировать расходы на инкассацию. Как сообщили в банке, система мониторинга и управления позволяет в автоматизированном режиме выявлять отклонения в работе сети банкоматов, определять простаивающие устройства, организовывать работы по модернизации и профилактике. В качестве дополнительных консультаций Сбер предлагает определить оптимальные локации для банкоматов, повысить эффективность управления данными и процессами, качество эксплуатации сети, улучшить претензионную работу.