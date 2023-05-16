С Meta* в России взыскали 4,5 миллиона рублей

Мещанский суд Москвы взыскал с американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) более четырех миллионов рублей по иску российских блогеров. Об этом во вторник, 16 мая, пишет ТАСС со ссылкой на основателя Совета блогеров, юриста Валерию Рытвину.

«Суд удовлетворил (...) коллективный иск, поданный к Meta, и взыскал с компании 4,5 миллиона рублей», — сказала она.

О намерении Совета блогеров подать коллективный иск к Meta стало известно в конце марта 2022 года. Уточнялось, что блогеры решили потребовать от компании компенсацию в размере одного миллиарда долларов в пользу пострадавших от блокировки пользователей принадлежащей компании соцсети Instagram (запрещена и заблокирована в РФ).

Meta признали экстремистской организацией в России 21 марта. Перед этим Роскомнадзор начал блокировать Instagram на территории России.