$79.10+1.9086.09+1.84

С Meta* в России взыскали 4,5 миллиона рублей

Мещанский суд Москвы взыскал с американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) более четырех миллионов рублей по иску российских блогеров. Об этом во вторник, 16 мая, пишет ТАСС со ссылкой на основателя Совета блогеров, юриста Валерию Рытвину.

С Meta* в России взыскали 4,5 миллиона рублей
© ТАСС

«Суд удовлетворил (...) коллективный иск, поданный к Meta, и взыскал с компании 4,5 миллиона рублей», — сказала она.

О намерении Совета блогеров подать коллективный иск к Meta стало известно в конце марта 2022 года. Уточнялось, что блогеры решили потребовать от компании компенсацию в размере одного миллиарда долларов в пользу пострадавших от блокировки пользователей принадлежащей компании соцсети Instagram (запрещена и заблокирована в РФ).

Meta признали экстремистской организацией в России 21 марта. Перед этим Роскомнадзор начал блокировать Instagram на территории России.

* Деятельность корпорации, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий