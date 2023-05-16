Банк России призвал открыть закрытую из-за санкций информацию

Компании должны возобновить обнародование информации за исключением небольшого количества данных, чувствительных к санкциям. Об этом на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023» заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

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По ее словам, объем закрытой информации нужно обсуждать, это могут быть данные о бенефициарах, в меньшей степени о финансовой составляющей. В последней возможно агрегирование, когда информация будет менее детализирована.

Аналогичный подход регулятор использовал для финансовых организаций, предусмотрев для них постепенный возврат раскрытия данных. В ЦБ ожидают, что этот опыт подтолкнет к аналогичным действиям руководство компаний, подчеркнул позднее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Ранее он говорил, что возврат к открытию данных может случиться после 1 июля.

Правительство разрешило российским компаниям не раскрывать информацию до 1 июля 2023 года в связи с возможностью расширения западных санкций на фоне боевых действий на Украине. Вместе с тем аналитики указывают, что отсутствие статистики оказывает негативное влияние на фондовый рынок и не позволяет адекватно оценивать ситуацию.

Ранее опрос «БКС Мир инвестиций» среди опрошенных 43 компаний, торгующихся на российском рынке акций, показал, что 23 процента не станут раскрывать финансовые результаты в 2023 году, 14 процентов — опубликуют неполную отчетность, а 12 процентов пока не приняли решения на этот счет.