Германия купила оставшиеся трубы "Северного потока - 2"

Правительство Германии приобрело у компании - оператора Nord Stream 2 AG трубы, которые остались после завершения строительства "Северного потока - 2". Об этом сообщило во вторник онлайн-издание Business Insider со ссылкой на несколько неназванных источников.

Всего было приобретено около 3 тыс. труб, сделка обошлась в €70 млн, говорится в материале. Трубы предполагается использовать для соединения строящегося терминала по приему сжиженного газа с распределительной сетью на суше.

"Северный поток - 2" был достроен, но так и не запущен. Процесс сертификации был остановлен в феврале 2022 года.