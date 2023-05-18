Три российских банка намерены открыть филиалы на Кубе

"Мы думаем, что надо открывать совместные полномасштабные банки. Сегодня число предпринимателей на Кубе растет, и им нужен свой профессиональный банк, который может поддерживать именно предпринимательский проект, финансировать малый и средний бизнес. Для этого мы тоже привезли свои предложения, представили Центральному банку [Кубы] и надеемся на скорое продвижение", - добавил Титов.