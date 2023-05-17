Юристы предлагают ограничить доступ иностранных юрфирм на рынок РФ

Президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина сообщила о предложении ограничить доступ иностранных юридических компаний на российский рынок. Идея прозвучала в ходе Петербургского международного юридического форума и сейчас горячо обсуждается в профессиональном сообществе. В целом президент ФПА рассказала о значимых инициативах, представленных на форуме.

"На мой взгляд, очень интересной в этом плане была сессия, посвященная уходу с российского рынка юридических фирм ("Ушли, но обещали вернуться: уроки ухода с российского рынка иностранных юридических фирм") .

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Сергей Геннадьевич Пепеляев развил свою мысль о необходимости ограничить доступ иностранных юристов на российский рынок, заметив, что, поскольку существует много направлений, по которым крупнейшие российские юридические фирмы активно участвуют в международном общении, никакой профессиональной деградации российского юридического рынка в случае ограничения доступа туда иностранцев не произойдет, - рассказала Светлана Володина. - В дискуссии на этой сессии выступила и вице-президент ФПА РФ Елена Георгиевна Авакян. Должна сказать, что я согласна с ее оценкой ситуации и выводом, который она сделала. Действительно, мы многому научились у иностранного юридического бизнеса (например, правильно взаимодействовать с клиентом, вести переговоры, организовывать свою работу). По уровню профессионализма мы давно уже догнали своих зарубежных учителей, а в чем-то, возможно, и перегнали их, в России сформировался достойный юридический рынок. А если ушедшие захотят вернуться, то пусть становятся в полной мере российскими адвокатами - изучают российское право, сдают соответствующий экзамен, подчиняются нормам профессиональной этики и стандартам адвокатской профессии".

Особый вопрос: защита профессиональных прав адвокатов. Здесь Минюст и ФПА нашли взаимопонимание. На одной из сессий форума председатель Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Генри Резник напомнил, что еще в 2005 году предложил рассматривать каждое нарушение прав адвокатов как чрезвычайное происшествие. По его мнению, сейчас этот призыв должен восприниматься в большей степени как руководство к действию, а достигнута эта цель будет тогда, когда государство полностью осознает роль и значение адвокатской деятельности в обществе. "Я считаю, что мы значительно приблизились к этой цели, поскольку со стороны Минюста России такое понимание значения адвокатской деятельности есть, - рассказала Светлана Володина. - Особенно порадовало, что участвовавший в дискуссии заместитель министра юстиции РФ Максим Михайлович Бесхмельницын разделил высказанное Генри Марковичем Резником мнение адвокатского сообщества о том, что нарушение профессиональных прав адвокатов является чрезвычайной ситуацией и каждый такой случай необходимо фиксировать, а лиц, нарушающих права адвокатов, привлекать к ответственности. В своем выступлении он подчеркнул, что адвокаты - такие же равноправные участники уголовного судопроизводства, как следователи, дознаватели и прокуроры, и должны иметь равные гарантии неприкосновенности и личной безопасности при осуществлении своей профессиональной деятельности".

Кроме того, по ее словам, Максим Бесхмельницын заверил, что Министерство юстиции РФ готово взаимодействовать с представителями адвокатского сообщества по вопросам дальнейшего совершенствования законодательства, направленного на обеспечение защиты прав адвокатов. "Мы благодарны Максиму Михайловичу и Министерству юстиции за понимание проблем адвокатской корпорации и реальную помощь в вопросах, решение которых имеет огромное значение как для адвокатуры, так и для всех граждан нашей страны, права и интересы которых защищают адвокаты", подчеркнула Светлана Володина.

Самой важной Светлана Володина назвала сессию "Рынок юридических услуг и судебное представительство", где обсуждался вопрос о том, как закрыть доступ в сферу судебного представительства лицам, не имеющим достаточной квалификации. "Дискуссия оказалась очень напряженной, потому что изначально была выдвинута идея профессионализации судебного представительства путем аттестации - сдачи специального квалификационного экзамена на право осуществлять судебное представительство, - рассказала Светлана Володина. - Я выступила категорически против этого предложения, так как считаю, что его реализация означала бы создание "параллельной" адвокатуры, и предложила другой путь - вступление свободно практикующих юристов, не являющихся сотрудниками юридических департаментов компаний и служащими муниципального и государственного уровня, в адвокатскую корпорацию. Меня поддержал Генри Маркович Резник. Он обосновал, почему нет и не может быть такой юридической профессии, как судебный представитель, и напомнил о требованиях, которые предъявляются к профессиональной деятельности независимого юриста: допуск к профессии, наработанные профессиональные стандарты и этические нормы, контроль самоуправляемой ассоциации".

Подводя итоги долгой и трудной дискуссии, продолжает президент ФПА, министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что Минюст России готов предложить ограниченную "адвокатскую монополию", то есть прием в адвокатуру так называемых свободных юристов, занимающихся судебным представительством и не состоящих в штате компаний, не являющихся государственными и муниципальными служащими. Глава ведомства предложил создать рабочую группу с участием представителей Министерства юстиции, адвокатуры и корпоративных юристов для продолжения работы над проектом регулирования сферы оказания квалифицированной помощи.