«Абрау-Дюрсо» начнет выпускать косметику для отелей

«Абрау-Дюрсо» запускает производство профессиональной косметики для отелей, включающий мыло и гели для душа. Компания протестирует продукцию в собственных гостиницах, а затем выведет на рынок, сообщают «Ведомости».

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«Абрау-Дюрсо» запустила первую косметическую линейку для ухода за кожей лица ещё в начале 2022 года. По словам представителя холдинга, сначала профессиональную косметику для сегмента HoReCa (гостиницы и общепит) протестируют в рамках инфраструктуры Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо».

У направления HoReCa очень сильна маркетинговая составляющая, которая работает над узнаваемостью бренда и повышением лояльности к нему, говорит управляющий директор по коммерции ГК Natura Siberica Анна Журавская. Она указывает, что по сути, это нативный маркетинг.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, у ниши гостиничной и ресторанной косметики есть потенциал роста — около 30 млрд руб. в среднесрочной перспективе и это достаточно значимый сегмент рынка. Он считает, что «Абрау-Дюрсо» будет сложно занять серьезные позиции, но перспектива есть, тем более что у компании есть свое сырье, например масло из виноградной косточки.