Сбербанк получил в первом квартале чистую прибыль в размере 357,2 млрд рублей по МСФО

Сбербанк получил в первом квартале 2023 года чистую прибыль в размере 357,2 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из материалов кредитной организации.

Отмечается, что "Сбер" нарастил собственные средства на 5,8% за квартал, до 6,1 трлн рублей. Коэффициент достаточности капитала (Н20.0) составил 14,5%.

Чистые процентные доходы выросли в годовом выражении до 562,8 млрд руб. в первом квартале за счет роста объема работающих активов и восстановления маржинальности банковского бизнеса. Чистые комиссионные доходы снизились до 171,1 млрд руб. на фоне высокой базы прошлого года.

"Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%", - приводятся в материалах организации слова главы "Сбера" Германа Грефа.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 84,2 млрд руб. Стоимость риска составила 1,1%.

Кредиты и депозиты

Розничный кредитный портфель банка за указанный период составил 13 трлн рублей и увеличился на 4,4% с начала года. Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года, до 7,9 трлн руб. Портфель потребительских кредитов вырос на 2,6% с начала года, до 3,6 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,6% с начала года (+3% без учета валютной переоценки) и составил 19,5 трлн рублей. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса увеличился на 6% с начала года и составил 4,7 трлн рублей.