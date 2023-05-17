УАЗ опроверг сообщения о протесте работников из-за низких зарплат

В пресс-службе Ульяновского автомобильного завода заявили, что на предприятии после смены прошла плановая встреча с гендиректором, а оплата труда регулярно повышается.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как люди стоят в цеху. В сообщении говорится, что работники УАЗ прямо в цеху собрались, чтобы высказать недовольство зарплатой, которая за последний месяц якобы в среднем составила 20 тысяч рублей. Прокуратура региона заявила, что начала проверку.