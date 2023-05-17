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УАЗ опроверг сообщения о протесте работников из-за низких зарплат

В пресс-службе Ульяновского автомобильного завода заявили, что на предприятии после смены прошла плановая встреча с гендиректором, а оплата труда регулярно повышается.

УАЗ опроверг сообщения о протесте работников из-за низких зарплат
© РИА Новости

В комментарии РИА Новости представитель УАЗа заявил, что средняя зарплата на заводе выше средней по региону.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как люди стоят в цеху. В сообщении говорится, что работники УАЗ прямо в цеху собрались, чтобы высказать недовольство зарплатой, которая за последний месяц якобы в среднем составила 20 тысяч рублей. Прокуратура региона заявила, что начала проверку.

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