Российский бизнес рассказал о рекордной нехватке сотрудников

В апреле 2023 года более трети (35 процентов) предприятий, опрошенных Институтом экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП), заявили о нехватке рабочих. Как сообщает РБК, в ИЭП этот показатель назвали «абсолютным рекордом» с 1996 года.

ИЭП с 1992 года проводит ежемесячные опросы руководителей промышленных предприятий. Респондентам задают вопрос, как они оценивают свои производственные мощности на фоне ожидаемых изменений спроса. В каждом опросе участвуют около тысячи предприятий.

По словам главы лаборатории конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло, нехватка кадров стала одним из главных факторов, мешающих промышленному росту после начала украинского кризиса, вместе с неопределенностью, слабым рублем и понижением спроса.

«Кадры - это проблема всерьез и надолго. <...> Люди - это не тот ресурс, который можно за полгода получить», - подчеркнул Цухло.

По данным ИЭП, в январе 2022 года на фоне восстановления экономики после пандемии 26 процентов предприятий сообщали о нехватке сотрудников. В октябре 2022-го о дефиците кадров заявили 33 процента предприятий, а в январе 2023 года показатель снизился до 27 процентов.

Цухло рассказал, что наибольший дефицит кадров ощущается в легкой промышленности. По его словам, предприятия «просто кричат» об отсутствии средних специальных учебных заведений, которые готовят рабочих для пошива одежды, - из РФ ушли многие массовые бренды, которые могла бы заместить российская продукция.

Ранее о нехватке кадров «Коммерсанту» рассказали руководители сельскохозяйственных предприятий. Глава «Агрофирмы СадМашСервис» и президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин заявил, что «нормального» агронома очень сложно найти, а среди трактористов - 50-60 процентов пенсионеров.