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ФАС возбудила дело в отношении компании «Эвалар»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ЗАО «Эвалар» из-за выявленных нарушений в рекламе препарата «Сабельника настойка», которая звучит на радио. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

ФАС возбудила дело в отношении компании «Эвалар»
© globallookpress.com

По данным ФАС, на радиостанции «Вести ФМ» рекламодатель сообщил «о положительном действии препарата и эффективном избавлении от боли при лечении суставов» и утверждал, что «препарат безвреден для желудка и эффективен ввиду натурального состава».

«В соответствии с законодательством реклама лекарственных средств не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Кроме того, закон запрещает утверждать в рекламе о том, что безопасность и эффективность объекта рекламирования гарантированы его естественным происхождением», - отметили в ведомстве.

В антимонопольной службе подчеркнули, что в случае, если вина компании «Эвалар» будет установлена, ей грозит ответственность в соответствии с частью 6 статьи 38 с «Закона о рекламе».

Ранее Федеральная антимонопольная служб сообщила о возобновлении мониторинга минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям. При этом службой учитывается минимально доступная цена в продаже, по которой пассажир имеет возможность купить авиабилет, включая промотарифы и безбагажные.

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