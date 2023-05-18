Подразделение Google в РФ попросило суд снять арест с имущества

Российское подразделение компании Google - ООО "Гугл" - обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием снять обеспечительные меры в виде наложения ареста на счета и имущества компании в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили четыре иска от ООО "Гугл". В них компания просит суд признать незаконным постановление об отказе в удовлетворении заявления в ФССП о снятии ареста с денежных средств и имущества ООО "Гугл", - сказали в пресс-службе.

Дата заседания по искам пока не назначена.

Ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО "Гугл" на 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску АО "Телекомпания НТВ". Поводом стал иск НТВ к ООО "Гугл", в котором телекомпания требует разблокировать доступ пользователей к аккаунту телеканала НТВ - youtube.com/ntvru на видеохостинге YouTube, а также взыскать судебную неустойку.

Кроме этого, Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО "Гугл" на сумму 500 млн руб. по иску ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ; принадлежит холдингу "Газпром-медиа"). Этот иск также был подан с требованием восстановить аккаунт ГПМ РТВ на видеохостинге YouTube.