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Российское подразделение Google просит суд Москвы снять арест со своего имущества и денег

Российское подразделение компании Google - ООО "Гугл" - обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием снять обеспечительные меры в виде наложения ареста на счета и имущества компании в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Подразделение Google в РФ попросило суд снять арест с имущества
© EPA

"В суд поступили четыре иска от ООО "Гугл". В них компания просит суд признать незаконным постановление об отказе в удовлетворении заявления в ФССП о снятии ареста с денежных средств и имущества ООО "Гугл", - сказали в пресс-службе.

Дата заседания по искам пока не назначена.

Ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО "Гугл" на 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску АО "Телекомпания НТВ". Поводом стал иск НТВ к ООО "Гугл", в котором телекомпания требует разблокировать доступ пользователей к аккаунту телеканала НТВ - youtube.com/ntvru на видеохостинге YouTube, а также взыскать судебную неустойку.

Кроме этого, Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО "Гугл" на сумму 500 млн руб. по иску ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ; принадлежит холдингу "Газпром-медиа"). Этот иск также был подан с требованием восстановить аккаунт ГПМ РТВ на видеохостинге YouTube.

На основании указанных выше обеспечительных мер Федеральная служба судебных приставов наложила арест на имущество и счета ООО "Гугл".

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