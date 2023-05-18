Минторг США отозвал экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia на 180 дней, сообщается на сайте ведомства.

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Также министерство продлило на 180 дней экспортные ограничения, наложенные на авиакомпанию «Россия». Ограничения лишают ее права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования.

Ранее в Минторге США заявили, что «одержимы» соблюдением санкций против России.

Глава Минторговли Джина Раймондо утверждает, что Россия десятилетиями создавала пути обхода санкций, но американское ведомство продолжает искать эти способы и блокировать их.