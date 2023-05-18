В Россию захотел прийти арабский аналог IKEA

В Россию захотела прийти арабская сеть Home Box, в которой продаются аналоги товаров IKEA . Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камела Шабана.

«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года», — уточнил Шабан на форуме Mallpic.

Сеть запланировала открыть в ближайшие пять лет в российских городах-миллионниках до 20 магазинов. При этом инвестиции в открытие одной точки достигнут минимум 2,5 миллиона долларов. Товары решили поставлять с фабрик Китая и стран Азии, а со временем построить завод в России. Цены планируют оставить на уровне IKEA.