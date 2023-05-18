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В Россию захотел прийти арабский аналог IKEA

В Россию захотела прийти арабская сеть Home Box, в которой продаются аналоги товаров IKEA. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камела Шабана.

В Россию захотел прийти арабский аналог IKEA
© РИА Новости

«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года», — уточнил Шабан на форуме Mallpic.

Сеть запланировала открыть в ближайшие пять лет в российских городах-миллионниках до 20 магазинов. При этом инвестиции в открытие одной точки достигнут минимум 2,5 миллиона долларов. Товары решили поставлять с фабрик Китая и стран Азии, а со временем построить завод в России. Цены планируют оставить на уровне IKEA.

В Москве открылась "новая IKEA". Как устроен аналог шведского бренда

Ранее стало известно, что первый магазин белорусского бренда Swed House, который считается аналогом IKEA, откроется 15 апреля в московском торгово-развлекательном центре «Щелковский». По словам представителей пресс-службы, Swed House решил предложить покупателям товары собственного бренда и аналоги шведского ретейлера.

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