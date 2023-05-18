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США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 предприятий РФ

Новый пакет антироссийских санкций США затронет около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, передает «РИА Новости».

США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 предприятий РФ
© globallookpress.com

По его словам, Вашингтон объявит «существенный пакет» санкций.

«Мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы РФ было еще труднее поддерживать свою военную машину», — отметил он.

При этом подробности он раскрывать не стал, заявив, что санкции коснутся 300 лиц, предприятий, судов и самолетов и «ограничений в получении экспортных товаров из США в отношении почти 70 компаний из РФ и третьих стран». Чиновник подчеркнул, что новые меры затронут в том числе предприятия, задействованные в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

Очередные ограничения намерены объявит на саммите G7 в Японии, который пройдет в Хиросиме 19-21 мая.

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