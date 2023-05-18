США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 предприятий РФ
Новый пакет антироссийских санкций США затронет около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, передает «РИА Новости».
По его словам, Вашингтон объявит «существенный пакет» санкций.
«Мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы РФ было еще труднее поддерживать свою военную машину», — отметил он.
При этом подробности он раскрывать не стал, заявив, что санкции коснутся 300 лиц, предприятий, судов и самолетов и «ограничений в получении экспортных товаров из США в отношении почти 70 компаний из РФ и третьих стран». Чиновник подчеркнул, что новые меры затронут в том числе предприятия, задействованные в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.
Очередные ограничения намерены объявит на саммите G7 в Японии, который пройдет в Хиросиме 19-21 мая.