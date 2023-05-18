США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 предприятий РФ

При этом подробности он раскрывать не стал, заявив, что санкции коснутся 300 лиц, предприятий, судов и самолетов и «ограничений в получении экспортных товаров из США в отношении почти 70 компаний из РФ и третьих стран». Чиновник подчеркнул, что новые меры затронут в том числе предприятия, задействованные в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.