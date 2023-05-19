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Gloria Jeans выйдет на международные маркетплейсы

Российская Gloria Jeans запускает проект по выходу на ведущие мировые маркетплейсы. В частности, в этом году планируется начать продажи на площадке Kaspi из Казахстана, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Gloria Jeans выйдет на международные маркетплейсы
© РИА Новости

Компания ищет топ-менеджера направления — вакансия опубликована на портале HeadHunter. Кандидат должен заняться анализом потенциала мировых e-commerce-площадок, оценкой рынков, поиском иностранных партнеров и ведением переговоров. Один из партнеров Gloria Jeans подтвердил изданию, что компания прорабатывает выход на новые маркетплейсы.

Независимый консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева считает, что наиболее эффективным был бы выход на международный универсальный маркетплейс, например, Amazon, eBay, AliExpress или Taobao. Это позволит выйти сразу на несколько стран. Международная экспансия в онлайн-канале дешевле, но часть иностранных платформ может не устроить российское происхождение бренда, отмечает она.

Сегодня Gloria Jeans представлена на российских онлайн-площадках Wildberries, Ozon и Lamoda. Также у компании работает собственный интернет-магазин и мобильное приложение. Gloria Jeans занимает лидирующие позиции по итогам первого квартала 2023 года по объёму инвестиций в наружную и телевизионную рекламу. Она вложила в продвижение своей продукции 215,7 млн руб.

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