Gloria Jeans выйдет на международные маркетплейсы

Российская Gloria Jeans запускает проект по выходу на ведущие мировые маркетплейсы. В частности, в этом году планируется начать продажи на площадке Kaspi из Казахстана, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Компания ищет топ-менеджера направления — вакансия опубликована на портале HeadHunter. Кандидат должен заняться анализом потенциала мировых e-commerce-площадок, оценкой рынков, поиском иностранных партнеров и ведением переговоров. Один из партнеров Gloria Jeans подтвердил изданию, что компания прорабатывает выход на новые маркетплейсы.

Независимый консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева считает, что наиболее эффективным был бы выход на международный универсальный маркетплейс, например, Amazon, eBay, AliExpress или Taobao. Это позволит выйти сразу на несколько стран. Международная экспансия в онлайн-канале дешевле, но часть иностранных платформ может не устроить российское происхождение бренда, отмечает она.