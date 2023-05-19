У российских компаний начали заканчиваться юани

С начала мая российские компании столкнулись с резким ростом стоимости операций своп с юанем, что означает растущий дефицит китайской валюты на рынке. За последние три дня ставка превышает шесть процентов, что в последний раз наблюдалось в марте, пишет «Коммерсантъ».

Ситуация свидетельствует о росте закупок в Китае и снижении поступлений от экспорта. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев заметил, что юани могут заканчиваться на фоне активизации импортеров после майских праздников. Нехватка валюты приводит к кассовым разрывам, которые не всегда заполняют с помощью биржевых торгов.

Ежедневный объем операций своп на Мосбирже достигает 250-300 миллиардов рублей, что в два раза выше операций с долларом и евро. Главный аналитик ПСБ Денис Попов подчеркнул, что такие процессы связаны со структурной трансформацией экономики и усложнением трансграничных расчетов из-за попыток отказаться от доллара и евро.

Согласно статистике Центробанка, с марта прошлого года экспортеры увеличили объем месячных операций в юанях до 6,9 миллиарда долларов, а спрос импортеров на валюту составил 7,7 миллиарда. Главное таможенное управление Китая подтверждает, что поставки в Россию растут быстрее, чем закупки.

Старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов отметил, что в таких условиях юаням на российском рынке взяться неоткуда. Проблемы частично сдерживали продажи Центробанком китайской валюты в рамках бюджетного правила, но с мая она заметно сократилась — до эквивалента двух миллиардов рублей в сутки.