Канада введёт новые антироссийские санкции
Канада планирует ввести новые антироссийские санкции против более чем 70 физических лиц и компаний. Об этом сообщает The Canadian Press со ссылкой на пресс-службу канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, санкции будут применены против лиц, «связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и наработки Вооружённым силам России, против членов семей указанных лиц и представителей кремлёвской элиты».
Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией.