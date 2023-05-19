Red Wings начнет полеты в Грузию из Сочи и Москвы с июня
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings с июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, самолеты будут выполнять полеты по направлениям Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.
Там подчеркнули, что авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза. Само разрешение выдали Red Wings еще в четверг, 18 мая. Точная дата первого рейса и их количество в неделю не уточняются.
Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.
Ранее авиавласти Грузии выдали разрешение на перелеты российскому перевозчику «Азимут». Его первый рейс из Москвы в Тбилиси и обратно состоится 19 мая. Также авиасообщением между двумя столицами займется грузинская Georgian Airways. С 20 мая компания собирается выполнять семь рейсов в неделю.