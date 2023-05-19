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Польская EuRoPol GAZ подала иск против "Газпрома" на $1,4 млрд

Польская компания EuRoPol GAZ, владеющая польским участком газопровода Ямал - Европа, подала исковое заявление в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме против российской компании "Газпром" на 6 млрд злотых (свыше $1,4 млрд). Об этом в пятницу сообщил радиостанции RMF24 польский вице-премьер и министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин.

Польская EuRoPol GAZ потребовала от «Газпрома» $1,4 млрд
© ТАСС

"EuRoPol GAZ, отвечающая за транзит газа, подала в арбитраж иск против "Газпрома" о возмещении около 850 млн злотых (примерно $220 млн) непогашенного долга за транспортировку газа", - пояснил он.

Помимо этого, EuRoPol GAZ намерена получить от "Газпрома" еще более 5 млрд злотых (примерно $1,2 млрд) за "упущенную прибыль" из-за того, что "в данное время не пересылает российский газ", добавил он.

По словам Сасина, в 2010 году польские власти заключили "невыгодный договор" с "Газпромом" в расчете на то, что российская фирма будет поставлять газ в Европу с помощью EuRoPol GAZ до 2045 года.

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"В отличие от наших предшественников мы никогда не стояли перед россиянами на коленях, - сказал Сасин. - А наши предшественники каким-то удивительным образом соглашались на те условия, которые навязывали нам россияне, и не видели необходимости в диверсификации [поставок газа в Польшу]".

Поставки природного газа в Польшу были прекращены "Газпромом" более года назад, так как Польша отказалась оплачивать газ в рублях.

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