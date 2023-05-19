СМИ: Потанин и Алекперов захотели купить контрольную долю в «Яндексе»

Bloomberg: Потанин и Алекперов заявили о желании купить контрольную долю в «Яндексе»
Российские бизнесмены Владимир Потанин и Вагит Алекперов выслали компании «Яндекс» предложение о покупке её контрольного пакета акций.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что в ходе переговоров с инвесторами озвучивалась стоимость компании в $7 млрд.
Как отмечает агентство, правление материнской компании Yandex N.V. намерено обсудить соответствующее предложение на следующей неделе.
В апреле сообщалось, что компания «Яндекс» полностью выкупила долю агрегатора такси Uber в группе компаний «Яндекс Такси».