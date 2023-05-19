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Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским "Метровагонмашем"

Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским "Метровагонмашем", который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, из-за введенных международных санкций.

Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с "Метровагонмашем"
© ТАСС

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении мэрии грузинской столицы.

"19 мая 2023 года наши международные партнеры ввели санкции против указанной компании. Как обществу известно, Грузия выполняет международные финансовые санкции. Соответственно, Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует оформленное с "Метровагонмашем" соглашение", - говорится в заявлении.

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