Состояние Цукерберга выросло на рекордные 44 миллиарда долларов

Глава американской корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на рекордные 44,3 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель среди богатейших людей мира, пишет агентство Bloomberg.

© Cover Images / Keystone Press Agency

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние бизнесмена сейчас оценивается в 89,9 миллиарда долларов (12-е место). При этом Цукерберг занимает первое место среди миллиардеров по росту состояния с начала текущего года. За ним идут президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск.

Как пишут журналисты, Марк Цукерберг сделал ставку на метавселенную (специальное виртуальное пространство) и стремился потратить столько, сколько нужно, чтобы доминировать в данном сегменте. Кроме того, в определенный момент состояние предпринимателя сократилось более чем на 100 миллиардов долларов, хотя всего несколько лет назад он был третьим в рейтинге самых богатых людей в мире.

В начале февраля Марк Цукерберг обогатился на 12 миллиардов долларов за день после массовых увольнений. Журналисты писали, что в 2023 году прибыльность акций Meta выросла до более чем 50 процентов после значительного спада осенью.