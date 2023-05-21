Сохранить работу уехавшим россиянам позволяют меньше половины компаний из РФ

Сохранить прежнее место работы уехавшим из страны россиянам позволяют только 35% компаний из РФ. При этом 36% российских фирм запрещают своим сотрудникам трудиться из-за границы, сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на результаты исследования аналитиков HR-холдинга Ventra.

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При этом в 22% российских компаниях отметили, что предоставление возможности работать удаленно из-за границы должно зависеть от «конкретного случая». Еще в 7% фирм затруднились с ответом, уточняется в статье.

«В 36% опрошенных компаний нельзя работать удаленно не из России, 35% организаций относятся к такой практике нормально, для них главное — компетенции сотрудника», — заключается в материале.