Китай запретил продукцию американской компании Micron

Власти КНР запретили своим компаниям покупать продукцию крупнейшего американского производителя микросхем памяти Micron Technology Inc. Об этом сообщает AP.

Запрет введен в воскресенье, 21 мая и касается национальных операторов критической информационной инфраструктуры.

В заявлении государственной администрации киберпространства КНР говорится, что продукты Micron могут серьезно угрожать сетевой безопасности.

«Они представляют опасность для информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность. Операторы критически важной информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукцию у Micron Co», - заявил национальный регулятор интернета.

Ранее власти США, ЕС и Японии начали ограничивать доступ Китая к технологиям производства микросхем и другим технологиям, которые, по их мнению, могут быть использованы в создании оружия.

В апреле Китай объявил о проверке Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности.

США призвали Южную Корею ограничить поставки полупроводников Китаю, если тот запретит продукцию Micron.