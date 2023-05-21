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Китай запретил продукцию американской компании Micron

Власти КНР запретили своим компаниям покупать продукцию крупнейшего американского производителя микросхем памяти Micron Technology Inc. Об этом сообщает AP.

Китай запретил продукцию американской компании Micron
© globallookpress.com

Запрет введен в воскресенье, 21 мая и касается национальных операторов критической информационной инфраструктуры.

В заявлении государственной администрации киберпространства КНР говорится, что продукты Micron могут серьезно угрожать сетевой безопасности.

«Они представляют опасность для информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность. Операторы критически важной информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукцию у Micron Co», - заявил национальный регулятор интернета.

Ранее власти США, ЕС и Японии начали ограничивать доступ Китая к технологиям производства микросхем и другим технологиям, которые, по их мнению, могут быть использованы в создании оружия.

В апреле Китай объявил о проверке Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности.

США призвали Южную Корею ограничить поставки полупроводников Китаю, если тот запретит продукцию Micron.

Американская компания Micron Technology Inc входит в тройку основных производителей чипов памяти DRAM вместе с южнокорейскими Samsung и Hynix.

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