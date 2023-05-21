Китай запретил продукцию американской компании Micron
Власти КНР запретили своим компаниям покупать продукцию крупнейшего американского производителя микросхем памяти Micron Technology Inc. Об этом сообщает AP.
Запрет введен в воскресенье, 21 мая и касается национальных операторов критической информационной инфраструктуры.
В заявлении государственной администрации киберпространства КНР говорится, что продукты Micron могут серьезно угрожать сетевой безопасности.
«Они представляют опасность для информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность. Операторы критически важной информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукцию у Micron Co», - заявил национальный регулятор интернета.
Ранее власти США, ЕС и Японии начали ограничивать доступ Китая к технологиям производства микросхем и другим технологиям, которые, по их мнению, могут быть использованы в создании оружия.
В апреле Китай объявил о проверке Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности.
США призвали Южную Корею ограничить поставки полупроводников Китаю, если тот запретит продукцию Micron.
Американская компания Micron Technology Inc входит в тройку основных производителей чипов памяти DRAM вместе с южнокорейскими Samsung и Hynix.