Российские издательства повысили цены на бумажные книги

Российские издательства повышают цены на бумажные книги. С 1 апреля в «Росмэне» они увеличились на 6 8%, сообщил «Ведомостям» директор издательства Борис Кузнецов. По словам гендиректора «Рипол классик» Сергея Макаренкова, с начала года издательство повысило цены на бестселлеры примерно на 3%. Издательская группа «Эксмо-Аст» в первом квартале не повышала стоимость книг, указал её совладелец Олег Новиков, который также является бенефициаром Можайского полиграфического комбината, Тверского полиграфкомбината и типографии «Парето-принт».

Издатели отметили, что рост цен на книги — прямое следствие увеличения расходов на их выпуск (полиграфуслуги и материалы). Рост себестоимости книг по итогам 2022 года составил 30%, розничные цены увеличились на 15 20%, рассказал Новиков. В результате этого, по данным «Эксмо-Аст», книжный рынок в России за прошлый год вырос только в денежном выражении, на 10% до 109 млрд руб. (с учётом цифровых книг и учебной литературы). По количеству выпущенных экземпляров рынок бумажных книг (без учёта учебной литературы) упал на 7% к 2021 году — до 229 млн.

Видео дня

По словам Новикова, в этом году на стоимость книг продолжают оказывать влияние аналогичные факторы. В первом квартале рост стоимости материалов и полиграфических услуг составил 5%. По оценке Кузнецова, рост цен на полиграфические услуги и материалы за тот же период составил до 10%.

Рост цен на полиграфические услуги и материалы связан с ростом курса валют, пояснил Новиков. В полиграфическом секторе ещё не реализован механизм импортозамещения и не разработаны меры государственной поддержки, добавил он.

Бумага с начала 2023 года подорожала на 5%, а картон — на 2%, подчеркнул гендиректор «Парето-принт» Павел Арсеньев. Он уточнил изданию, что большая часть материалов (включая краски, клей, нитки и прочее) и запчастей для полиграфической техники ввозится, но основные цепочки поставок были переориентированы с Европы на Азию (в первую очередь — на Китай), что привело к удорожанию логистики.

Кроме того, на рост цен влияет общий уровень инфляции в России, считает директор по развитию бизнеса компани — поставщика полиграфического оборудования «Нисса центрум» Михаил Кувшинов. Также для ряда книжных издательств цена на полиграфические услуги повышается из-за того, что они уменьшают тиражи, отметил гендиректор типографии АО «Издательство «Высшая школа» Роман Трунов.

«Вероятно, у них есть трудности с реализацией книг из-за падения покупательной способности населения», — уверен он.

Член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП) Татьяна Иванова добавила, что типографии в части оборудования и расходных материалов для печати (пластины, краска и так далее) импортозависимы.

«Поскольку ситуация на рынке поставок по-прежнему является нестабильной, тенденция роста стоимости полиграфических услуг сохраняется», — резюмировала она.

Другой член правления СППИ ГИПП Елена Шитикова полагает, что выходом из ситуации могла бы быть локализация производства как можно большего числа расходных материалов.

По прогнозам Кузнецова, рост цен на полиграфические услуги и материалы по итогам 2023-го может достичь 15%. При этом эксперт не исключает, что очередное повышение цен на книги произойдёт уже в августе. Увеличение цен на 15% по итогам текущего года Арсеньев назвал «оптимистичным сценарием». Рост розничных цен на книги во втором квартале «на уровне инфляции» не исключил и Новиков. Совладелец «Эксмо-АСТ» указал, что рост стоимости книг влияет «на обновление фондов библиотек и доступность книг для населения».

В начале апреля «Коммерсантъ» сообщал, что участники книжного рынка столкнулись с проблемами при расчётах с зарубежными правообладателями — банки ужесточили условия валютных переводов для юридических лиц, что мешает оплатить права на зарубежные книги.