Чистая прибыль Мосбиржи в первом квартале достигла рекорда

Московская биржа представила финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2023 года. Чистая прибыль компании выросла в годовом исчислении на 77% и достигла рекордного уровня 14,33 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 17,4%, до 14,3 млрд руб.

Эксперты «БКС Мир Инвестиций» отметили, что показатель на 21% превзошел их ожидания благодаря более высоким чистым процентным доходам (+21%), пишет РБК. Комиссии и операционные расходы оказались на уровне ожиданий, отметили в брокерской компании.

Операционные доходы Московской биржи за отчетный период увеличились на 6,9%, достигнув 23,2 млрд руб. При этом площадка сумела сократить операционные расходы на 17,9% — в основном за счет снижения расходов на рекламу и маркетинг.

Комиссионные доходы снизились на 6,5%, до 9,96 млрд руб. Аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова отметила, что комиссионный доход «ожидаемо оказался высоким», обратив внимание, что тот постепенно восстанавливается (+1,1% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года) благодаря значительным объемам торгов акциями и росту цен, а также сильному срочному рынку.

Рост доходов наблюдался на рынке облигаций — в 2,4 раза. На валютном рынке прирост составил только 0,6%. Заметно сократились доходы денежного рынка — на 18,6%, рынка акций — на 35,1%. Снижение на срочном рынке составило 2,2%.

Объемы торгов сократились на 64,5% на фоне снижения оборачиваемости торгов. Эксперты «БКС Мир инвестиции» отметили, что несоответствие динамики комиссионных доходов и объемов торгов объясняется новой асимметричной структурой тарифов, введенной в ноябре 2022.