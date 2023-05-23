ВТБ вошел в консорциум для покупки доли в "Яндексе"

Банк ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"По поводу "Яндекса", мы участники большого консорциума, да", - сказал он, отметив, что размер доли ВТБ в консорциуме еще будет обсуждаться.

Костин добавил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал.