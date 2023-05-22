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Греф заявил об адаптации Сбера к санкционному давлению

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью агентству «Синьхуа» заявил, что Сбер быстро адаптировался к санкционному давлению и сейчас не имеет критических зависимостей от западных поставщиков.

Греф заявил об адаптации Сбера к санкционному давлению
© РИА Новости

Кроме того, подчеркнул Греф, Сбербанк решил выплатить акционерам рекордные в своей истории дивиденды.

«Конечно, санкции сказались на перечне ряда зарубежных партнеров, часть из которых была вынуждена сократить либо полностью прекратить сотрудничество. Но за последние годы мы научились управлять рисками, и сегодня у нас нет критических зависимостей от западных поставщиков в какой-то сфере бизнеса», — рассказал он.

Так, после отключения от системы SWIFT Сбербанк доработал систему настроек и контроля в своей системе интернет-банкинга для юридических лиц. Греф подчеркнул важность данного события, так как банк является самым крупным в России. Теперь Сбер оперативно регулирует работу с валютными переводами, включая китайские юани.

«Сейчас у нас есть все ключевые технологии, многие из которых созданы внутри "Сбера". Используемые нами решения отвечают самым высоким требованиям и стандартам IT-индустрии, так что в этом вопросе мы полностью самодостаточны: мы не только сами используем собственные решения, но и продвигаем их на рынке», — подчеркнул он.

Греф отметил, что уже несколько лет Сбер использует в инфраструктуре банка более 70 собственных продуктов, объединенных в облачную цифровую платформу, а также уделяет большое внимание развитию технологий искусственного интеллекта.

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