Греф заявил об адаптации Сбера к санкционному давлению

«Сейчас у нас есть все ключевые технологии, многие из которых созданы внутри "Сбера". Используемые нами решения отвечают самым высоким требованиям и стандартам IT-индустрии, так что в этом вопросе мы полностью самодостаточны: мы не только сами используем собственные решения, но и продвигаем их на рынке», — подчеркнул он.